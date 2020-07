Piacenza | Arrestati 6 Carabinieri per spaccio, estorsione e tortura (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sei Carabinieri di stanza a Piacenza sono stati Arrestati: avevano trasformato la caserma in una piazza di spaccio. Il lockdown non ha messo in ginocchio soltanto le attività commerciali lecite: a soffrire della chiusura totale dei porti e delle altre vie di comunicazione internazionali e interregionali sono stati anche coloro che si dedicavano a commerci illegali di sostanze stupefacenti. a Piacenza un … L'articolo Piacenza Arrestati 6 Carabinieri per spaccio, estorsione e tortura è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, 2 milioni di dati analizzati e 75mila intercettazioni. La frase: “Siamo irraggiun… - domenicabestial : RT @fattoquotidiano: Carabinieri arrestati a Piacenza, 2 milioni di dati analizzati e 75mila intercettazioni. La frase: “Siamo irraggiungib… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Piacenza Carabinieri arrestati, audio choc svela torture e violenze VIDEO #ANSA -