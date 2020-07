Peschereccio italiano sequestrato dai croati. FdI: “Ora basta, il governo si faccia sentire” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Peschereccio italiano, proveniente da Vieste, «ha sconfinato di 236 metri. Hanno fermato i pescatori italiani, li hanno processati e condannati. La Croazia ha allungato unilateralmente la zona protetta per la pesca». Le conseguenze? Inevitabili. «Infatti, da quando ha allungato la zona protetta, succede sempre più spesso». I dettagli al question time alla Camera Prima di tutto, nel corso del question time alla Camera, emergono dettagli clamorosi su quanto accaduto davanti alle coste pugliesi. Andrea Delmastro denuncia una situazione insostenibile, che vede il nostro governo più imbelle che mai. Delmastro sul Peschereccio italiano sequestrato «A seguito di question time in commissione Esteri – commenta il deputato di FdI – ... Leggi su secoloditalia

