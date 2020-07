Pesante calo della spesa per benzina e diesel nel I semestre (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Pesante l’effetto pandemia sui consumi di benzina e gasolio auto che nel primo semestre 2020 registrano un calo di 9,4 miliardi di euro, pari al 32,6%. Il calo è dovuto in particolare alla forte riduzione dei consumi (-26,7%) legato alla pandemia e a una più modesta contrazione del prezzo medio alla pompa che è calato del 6,45% per la benzina e dell’8,55% per il gasolio. Sono i dati che emergono da un’elaborazione condotta dal Centro Studi Promotor sulla sua banca dati sui prezzi e consumi di benzina e gasolio per autotrazione diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico. “L’effetto pandemia – sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – ha avuto un impatto ... Leggi su quifinanza

FruitbookMag : Si fa sempre più pesante il bilancio della #GDO dopo il #lockdown. La settimana dal 6 al 12 luglio vede il quinto c… - in_appennino : RT muoversintoscan '????In #A1 in calo a 4 km la coda tra Bivio A1-Complanare Firenze nord e Bivio A1/Variante di Val… - muoversintoscan : ????In #A1 in calo a 4 km la coda tra Bivio A1-Complanare Firenze nord e Bivio A1/Variante di Valico verso BO per mez… - dreamChaser1789 : Se la crisi colpisce gli #USA in modo così pesante, dalla #pandemia ne usciremo con le ossa rotte #17luglio… - DFormazione : RT @CentroStudi_EL: Un #lockdown davvero pesante per il #FiscoItaliano: dai dati condivisi da @DFormazione emerge un calo delle entrate #tr… -