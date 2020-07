Periodo nero per Grignani: mollato dalla moglie, mette in vendita la casa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianluca Grignani come Britney Spears: il cantante milanese pare sia stato mollato dalla moglie Francesca e abbia messo in vendita la sua casa. Il web, così, decide di correre in suo soccorso sperando in una risalita. Con circa cinque milioni di dischi venduti, tra cui un disco di diamante con Destinazione Paradiso, quattro dischi di … L'articolo Periodo nero per Grignani: mollato dalla moglie, mette in vendita la casa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_eemmee_ : In questo periodo ho rischiato veramente di finire di nuovo in quel buco nero in cui ero finita questo inverno e gl… - valoreincerto : @quintessenzaa ha usato rosso e nero come la bandiera albanese e ha detto PERIODO - e_storm94 : @georg00114 Ti capisco, anche io stavo malissimo, in triennale poi ho passato un periodo veramente nero! Per 'calma… - AnneHanamura : @michelenutrica1 @rubio_chef @matteosalvinimi Adesso al posto di Bartolo nell'isola c'è un amico di Salvini,un medi… - malatempora__ : Che periodo nero, vi vorrei far stare un attimo nella mia testa -

Ultime Notizie dalla rete : Periodo nero Tramontana esulta: Periodo nero Inter finito | Inter | Calcio Sportevai.it Periodo nero per Grignani: mollato dalla moglie, mette in vendita la casa

Con circa cinque milioni di dischi venduti, tra cui un disco di diamante con Destinazione Paradiso, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, Gianluca Grignani è considerato uno dei cantautori più ...

Confindustria Alessandria vede nero: a causa dell’emergenza Covid in arrivo il peggior trimestre dal 2009

ALESSANDRIA. Valori negativi come non si vedevano dal 2009, all’inizio della più grande crisi economica mondiale prima di quella causata dal coronavirus a inizio anno. Non è un caso che l’indagine con ...

Con circa cinque milioni di dischi venduti, tra cui un disco di diamante con Destinazione Paradiso, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, Gianluca Grignani è considerato uno dei cantautori più ...ALESSANDRIA. Valori negativi come non si vedevano dal 2009, all’inizio della più grande crisi economica mondiale prima di quella causata dal coronavirus a inizio anno. Non è un caso che l’indagine con ...