Perché il M5s considera Casaleggio sempre più solo un esattore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vanno presi tutti i soldi dall'Europa? Sì, “dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità”. Non è che abbia detto proprio “prendiamo i soldi del Mes, facciamolo subito senza indugi”, Davide Casaleggio. E però nell'intervista a Tpi, una delle poche concesse nelle ulti Leggi su ilfoglio

M5S_Camera : Il Recovery Fund spiegato bene. Perché può essere la svolta - M5S_Europa : #Salvini e #Meloni sono come quegli studenti che prendono 3 al compito in classe perché scrivono un testo fuori tem… - ManlioDS : #Rutte s’è chiesto quali imprese sceglieranno l’#Olanda come sede quando il mercato unico #UE non esisterà più? O p… - ilfoglio_it : C'è un problema tra i parlamentari del M5s e Casaleggio. E di mezzo ci sono i soldi. E non solo quelli del Mes - di… - pvsassone : RT @stefaniatalpo: Scusate ma mi sfugge una cosa: m5s e Conte non vogliono il #MES perché ha delle condizionalità, ma oggi esultano per ave… -

