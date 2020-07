Perché i neri in America sono stati espulsi dalla musica classica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nell’America a più velocità, il mondo della musica classica è stato (ed è tuttora) uno dei più lenti a occuparsi della questione razziale. I numeri parlano chiaro: i musicisti di colore nelle orchestre sono il 2% (dato del 2014). Tra i direttori d’orchestra sono solo il 4,3%. E come fa notare il New York Times, finora il Metropolitan Opera di New York non ha ancora allestito opere scritte da compositori di colore. E pensare che, nel 1893, in una intervista al New York Herald il musicista ceco Antonin Dvorak individuava le fondamenta di una musica classica Americana proprio «nelle cosiddette “melodie dei neri”». Chiamato nel Nuovo Mondo a dirigere una scuola a New ... Leggi su linkiesta

