Per Alitalia spunta l'alleanza Ue Il caso sui tavoli di Merkel-Macron (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel giorno successivo all'ok nella sofferta trattativa su Recovery Fund, spuntano le alleanze europee per Alitalia. Prima ancora di pensare a un accordo con Delta sul lungo raggio, il piano industriale che sta prendendo forma tra via XX Settembre e Bruxelles, mette sul tavolo accordi commerciali e joint venture sul medio raggio, che si stima sia il primo segmento a ripartire nella fase post-Covid. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

