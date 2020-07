Pensioni ultime notizie: anticipata e Quota 100, novità col Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: anticipata e Quota 100, novità col Recovery Fund Pensioni ultime notizie: da venerdì 17 luglio a martedì 21 luglio sono stati giorni di passione per l’Unione europea, fino a uno storico Deal trovato sul Recovery Fund, uno dei giorni più importanti per l’Unione dalla sua nascita, come ha affermato il presidente francese Macron. Il conflitto era in particolare tra i Paesi del Mediterraneo e i Paesi cosiddetti frugali, formati da Olanda, Austria e Paesi scandinavi. Con l’accordo raggiunto sul Recovery Fund cosa cambierà per pensione anticipata e ... Leggi su termometropolitico

