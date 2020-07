Pellezzano, fondi per ammodernare il complesso dello Spirito Santo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pellezzano (Sa) – Ammonta a duecentomila euro il finanziamento ricevuto dal Comune di Pellezzano per l’ammodernamento del complesso dello Spirito Santo, una delle strutture più attraenti presenti sul comprensorio della Valle dell’Irno. Domani mattina, alle ore 10.00, presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, è stato invitato per la firma ed il rilascio del Decreto di Concessione che segna l’inizio delle attività progettuali che il GAL (Gruppo di Azione Locale) “Terra è Vita” ha finanziato all’Ente. La D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto) riguarda una tipologia di intervento relativa ... Leggi su anteprima24

