Pedullà: “Ramadani è in Italia: discuterà anche di Koulibaly e Osimhen” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di Osimhen e Koulibaly Attraverso il proprio blog ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato dell’agente Fali Ramadani. … L'articolo Pedullà: “Ramadani è in Italia: discuterà anche di Koulibaly e Osimhen” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : SportItalia - Le ultime di mercato. L'agente di Osimhen è in Italia >>> - cn1926it : #Pedullà: “#Ramadani è in #Italia per discutere del futuro di #Koulibaly” -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà “Ramadani Coronavirus, Armani dona 1,25 milioni di euro agli ospedali italiani. Messaggio da brividi per Milano AreaNapoli.it