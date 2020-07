Pedopornografia, sgominata rete di pedofili italiani: foto di minori vendute anche da adolescenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una rete di pedofili che scambiava materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica è stata sgominata dalla Polizia Postale. L’operazione, che ha coinvolto 100 investigatori del Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma, Bari e Foggia, ha portato alla perquisizione personale e informatica e al sequestro di materiale in 12 regioni e 17 province. Secondo quanto rilevato nel corso dell’indagine, coordinata dal Tribunale per i Minorenni di Bari, le immagini di minorenni venivano realizzate da adolescenti e vendute online, con tanto di “listino prezzi” per ogni prestazione richiesta. Gli inquirenti hanno iniziato ad indagare per quanto riguarda l’operazione “Pay to see” a seguito della ... Leggi su tpi

