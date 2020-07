Pedopornografia: polizia postale, da Bari numerose denunce e perquisizioni I sospetti di una madre hanno originato l'inchiesta che riguarda dodici regioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) I genitori di una ragazzina avevano notato lo smodato uso della rete da parte della liro figlia. hanno approfondito i loro sospetti e hanno denunciato. Dalla Puglia, il barese e il foggiano specificamente, il via all’inchiesta per l’ipotesi di Pedopornografia. denunce e perquisizioni da parte della polizia postale. Tweet della polizia: Scoperta da polizia postale rete di pedofili italiani che su una piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini realizzate anche da adolescenti, vendute online con un “listino prezzi” per ogni prestazione. perquisizioni e sequestri in 17 province L'articolo ... Leggi su noinotizie

bizcommunityit : Foggia, polizia postale smaschera rete di pedofili: video e foto pedopornografici da adolescenti e adulti in cambio… - MilanForever81 : RT @RollingStoneita: La polizia postale ha scoperto una rete italiana di pedopornografia #22luglio - RollingStoneita : La polizia postale ha scoperto una rete italiana di pedopornografia #22luglio - NoiNotizie : Pedopornografia: listino prezzi per ogni prestazione. @poliziadistato polizia postale, da #Bari numerose denunce e… - Psyclo_Bo : RT @RepubblicaTv: Pedopornografia online, scoperta rete di pedofili: perquisizioni in 12 regioni italiane: La polizia postale ha sgominato… -