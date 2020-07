Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Avevano elaborato un sistema consolidato di scambio di foto e video pedopornografici in chat, con tanto di “listino prezzi” per le varie prestazioni. È quanto emerge dall’operazione “Pay to see” della Polizia Postale, che ha sgominato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica online condivideva materiale pedopornografico autoprodotto da adolescenti e maggiorenni in cambio di pagamenti su conti online per ogni richiesta. Oltre 100 investigatori del Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma e della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari e Foggia, hanno eseguito perquisizioni personali, informatiche e sequestri in 12 regioni e 17 province volte al contrasto della ... Leggi su ilfattoquotidiano

