Pedopornografia, foto e video di adolescenti con listino prezzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di nuovo al lavoro la Polizia Postale che ha scoperto e eliminato una rete di presunti pedofili italiani che si scambiavano materiale pedopornografico. Hanno lavorato insieme il Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma e della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari e Foggia, che nelle scorse ore hanno portato a termine una serie di perquisizioni personali e informatiche oltre ad aver eseguito sequestri in 12 regioni e 17 province per contrastare la Pedopornografia online. Ad occuparsi del coordinamento le Procure della Repubblica presso il Tribunale e per i Minorenni di Bari. L’indagine sarebbe partita grazie alla segnalazione di due genitori. Il materiale pedopornografico scoperto La polizia postale avrebbe scoperto, riporta l’agenzia di stampa AdnKronos, che le immagini venivano realizzate anche ... Leggi su thesocialpost

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni https… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni https… - momasaniello : Ormai tutto ha un prezzo: “#Pedopornografia, in chat foto e video hard di #adolescenti con listino prezzi: sgo… - infoitinterno : Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di… - RassegnaZampa : #Pedopornografia, foto e video scambiati in chat con un “listino prezzi”: sgominata rete di pedofili in 12 regioni -