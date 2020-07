Pedopornografia, blitz in 12 regioni: foto e video realizzate anche da adolescenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bari, 22 lug – Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola, un fenomeno di dimensioni preoccupanti che non smette di mostrare nuove propaggini man mano che queste vengono falciate dalle forze dell’ordine. Dopo il maxiblitz scattato a Torino i primi del mese, che aveva portato all’esecuzione di 50 decreti di perquisizione, arresti in 15 regioni italiane e al sequestro di 100 reperti e decine di terabyte, è di qualche ora fa l’ultima retata messa a punto dalla Polizia Postale, che stamattina ha sgominato un circuito di pedofili italiani dediti allo scambio di materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica online. Inquietante il coinvolgimento nella rete di diversi adolescenti deputati alla realizzazione delle immagini scambiate e ... Leggi su ilprimatonazionale

Jimmyjo1527 : RT @IlPrimatoN: Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola. Un fenomeno di dimensioni inquietanti https://t… - MatteoRenxit : RT @IlPrimatoN: Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola. Un fenomeno di dimensioni inquietanti https://t… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola. Un fenomeno di dimensioni inquietanti https://t… - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola. Un fenomeno di dimensioni inquietanti https://t… - alen_iglicar : RT @IlPrimatoN: Continuano i blitz contro le reti di pedofili sparse per tutta la Penisola. Un fenomeno di dimensioni inquietanti https://t… -