Parsifal, l’aereo del futuro: un progetto europeo per una classe di velivoli di nuova generazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giovedì 23 luglio, alle ore 14:30, avrà luogo in lingua inglese il webinar conclusivo del Parsifal project (Prandtplane architecture for the sustainable improvement of future airplanes), coordinato dall’Università di Pisa. L’evento arriva a conclusione del progetto europeo grazie al quale scienziati e ricercatori hanno disegnato una classe di aerei di nuova generazione, velivoli capaci trasportare circa il 50% in più di passeggeri riducendo rumore ed emissioni nocive e aumentando al contempo la sicurezza e il comfort dei voli. La nuova configurazione del “PrandtlPlane”, con ali che “sorreggono” la fusoliera sia nella parte anteriore che in quella più vicina alla coda, oltre ai ... Leggi su meteoweb.eu

