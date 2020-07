Parma – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi mercoledì 22 luglio alle ore 19.30 Parma e Napoli daranno vita ad una gara interessante, valevole per la 35esima giornata di campionato: si tratta di due compagini dal trend recente praticamente opposto, che nel girone di andata hanno vissuto una stagione dai risvolti differenti. Il Parma infatti non è mai stato seriamente in lotta per non retrocedere ed ha mostrato un buon calcio, riuscendo a mettere in difficoltà più di una “big”, ma da quando il campionato è ricominciato dopo la pausa dovuta al Covid, i ducali non hanno dato seguito al resto del torneo: dal ritorno in campo il Parma ha vinto solo una sfida, contro il Genoa in trasferta, mentre sono arrivate ben 6 sconfitte. Dopo un girone di andata problematico sotto tutti i punti di vista, che ha ... Leggi su giornal

