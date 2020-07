Parma-Napoli, Gattuso: “Loro non hanno mai tirato in porta. Il Sassuolo è come il Barcellona” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pesante sconfitta per il Napoli.Sul campo dell'Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e il Napoli, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A: i ducali hanno vinto 2 a 1 grazie ai due calci di rigore realizzati da Gianluca Caprari e Dejan Kulusevski, che hanno vanificato il tiro dagli undici metri segnato da Lorenzo Insigne.Al termine del match il tecnico degli azzurri, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita:"Il primo tempo è stato giocato al di sotto delle nostre qualità. Per quanto riguarda il secondo rigore, sarebbe da rivedere: a mio parere Kulusevski cade da solo, è già ... Leggi su mediagol

