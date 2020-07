Parma-Napoli 2-1, le pagelle di CalcioWeb: il protagonista è l’arbitro, contatti minimi e rigori esagerati [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Vince il Parma, ma il protagonista indiscusso del match è l’arbitro. Chissà, magari senza di lui la partita sarebbe finita 0-0. E invece no, perché assegna tre penalty e “trasforma” il risultato in 2-1. I rigoristi ringraziano e ne approfittano: segnano Caprari, Insigne e Kulusevski. Nel primo caso il contatto è tra Mario Rui e Grassi. Il tocco, se c’è, è impercettibile. Il secondo vede sempre Grassi protagonista, nel più classico dei falli di braccia. Nel terzo, il contatto, forse neanche c’è. Kulusevski si mette davanti, sì, ma Koulibaly non sembra fermarlo irregolarmente. Ma sono tiri dagli undici metri, ... Leggi su calcioweb.eu

