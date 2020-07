Parma-Napoli 2-1: ben tre rigori decidono il match, a segno Lorenzo Insigne per gli azzurri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Napoli poco pimpante, quello che perde in casa del Parma. A causa della squalifica di Arkadiusz Milik, è Hirving Lozano la prima punta, affiancato da da Lorenzo Insigne e Matteo Politano, ma nessuno dei tre riesce a rendersi veramente pericoloso su azione. Il Parma è bravo ad uscire spesso allo scoperto e all 30′ sfiora il vantaggio: Allan sbaglia clamorosamente un retropassaggio, Yann Karamoh salta Alex Meret, ma avendo poco specchio a disposizione serve Luca Siligardi e sulla conclusione a porta vuota si immola Giovanni Di Lorenzo. A pochi secondi dal fischio della fine del primo tempo tempo, però, il fallo di Mario Rui in area su un inserimento di Alberto Grassi produce il rigore trasformato da Gianluca Caprari. L’ironia della sorte vuole che nella ... Leggi su calciomercato.napoli

GiulioPlus : RT @SkySport: PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ?? - 64lol64 : RT @VitoGulli: Se i rigori dati al parma contro il #Napoli sono giusti???? qualcuno ha cambiato il gioco del calcio. In entrambi i casi, eran… - zazoomblog : Parma-Napoli – Mal di trasferta per gli azzurri - #Parma-Napoli #trasferta #azzurri - VitoGulli : Se i rigori dati al parma contro il #Napoli sono giusti???? qualcuno ha cambiato il gioco del calcio. In entrambi i c… - 19Jimmygabriel : @JuventusFC_VEN Atalanta: Malinovski Bologna: Orsolini Brescia: Tonali Cagliari: Pellegrini Florentina: Chiesa Ge… -