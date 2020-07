Parma, Kulusevski: "Non era facile segnare rigore alla fine, ho dimostrato di non avere paura!" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma, è intervenuto a Dazn dopo la partita col Napoli: "Non siamo stati fortunati nelle ultime partite, non meritavamo di perderle, questa vittoria è per noi. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ? 88’ | Vantaggio Parma, Kulusevski su rigore ? #ParmaNapoli 2-1 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - SSportNetwork : #SuperSportSummer #SerieA #ParmaNapoli 2-1 #risultatofinale Finale al Tardini: Parma-Napoli 2-1. Finisce due rigori… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Parma-Napoli 2-1 in gol su rigore #Caprari, #Insigne e #Kulusevski. #Parma salvo - BarcelonavsJuve : La salvezza del Parma è di rigore: resa del Napoli sotto i colpi di Kulusevski Esto dicen en Italia de la Final - Spazio_Napoli : -