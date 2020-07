Parma, i convocati di D’Aversa: assenti a sorpresa Hernani e Radu (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma, i convocati:Colombi, Sepe; Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic; Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati. L'articolo Parma, i convocati di D’Aversa: assenti a sorpresa Hernani e Radu proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

