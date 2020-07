Parma, D’Aversa: “Stasera ci siamo presi i punti lasciati per strada” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Napoli, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI D'AVERSAcaption id="attachment 971007" align="alignnone" width="300" D'Aversa Parma (getty images)/captionQueste le sue parole a in conferenza stampa: "Spesso e volentieri ci facciamo influenzare dai risultati per esprimere dei giudizi, ma sotto l'aspetto dell'impegno potevo rimproverare poco ai miei ragazzi. Stasera ci siamo ripresi una parte di quei punti che abbiamo lasciato per strada: c'è ancora del rammarico per gli ultimi risultati". Parma, D’Aversa: “Stasera ci siamo presi i punti ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Parma, D’Aversa in conferenza: “Stasera ci siamo ripre… - lilitwelve : RT @RicSpada: ?? 20 anni ?? Prima stagione in Serie A ?? 8 ?? 7 D’Aversa gli consegna le chiavi del Parma e lui praticamente lo salva da solo… - 100x100Napoli : Il mister D'Aversa analizza #Parma - #Napoli. - cn1926it : #Parma, #DAversa in conferenza: “Ci siamo ripresi una parte di punti lasciati per strada” -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Pagamento Imu, troppe disparità da Comune a Comune ParmaPress24