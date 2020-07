Parla il figlio di Gina Lollobrigida: “Mia madre è divenuta fragile” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continua il contenzioso tra Gina Lollobrigida e il figlio Milko Skofic, che da anni combattono una battaglia legale che vede al centro la figura di Andrea Piazzolla. Il 33enne, che vive insieme alla Lollobrigida dal 2015 ricoprendo il ruolo di assistente e manager, è accusato da Milko Skofic di aver prosciugato il patrimonio della celebre attrice. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Skofic ha Parlato della madre, spiegando che, a suo dire, sarebbe ormai diventata facilmente manipolabile: “È sempre stata testarda, ma ora è divenuta fragile”. Dilapidato il patrimonio personale Andrea Piazzolla è stato recentemente rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace ai danni dell’attrice, oggi ... Leggi su thesocialpost

