Paradisi fiscali, sotto la lente 10mila miliardi custoditi in conti offshore. Ma ora la pandemia alimenta corruzione e ricchezze nascoste (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cresce l’impatto dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra Paesi, la strategia introdotta dall’Ocse per favorire l’emersione di capitali offshore. Secondo i dati diffusi alcuni giorni fa, 97 Paesi nel 2019 hanno permesso alle autorità di analizzare 84 milioni di conti offshore per un totale di 10 trilioni (10mila miliardi) di euro. Ma tutto lascia immaginare che questa sia solo la punta di un iceberg che diventa sempre più grande, soprattutto nel contesto di un collasso economico globale, conseguenza della crisi sanitaria, che sta aumentando le disuguaglianze e favorendo comportamenti illeciti di un’élite senza etica né confini. Passi avanti nello scambio di dati – I numeri relativi al 2019 segnano un notevole passo in avanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : #Salvini parla di fregatura.Forse pensava che i soldi europei fossero come quei 49milioni sottratti dalla Lega allo… - beppe_grillo : La band dei #MassiveAttack ha pubblicato #Eutopia, un Ep audiovisivo composto da 3 tracce in cui si tratta di… - fattoquotidiano : Paradisi fiscali, Commissione europea: “No aiuti pubblici a imprese che eludono”. M5s: “Avvertimento che vale pure… - GiorgioGerardi1 : RT @TizianaFerrario: #Salvini parla di fregatura.Forse pensava che i soldi europei fossero come quei 49milioni sottratti dalla Lega allo St… - clikservernet : Paradisi fiscali, sotto la lente 10mila miliardi custoditi in conti offshore. Ma ora la pandemia alimenta corruzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradisi fiscali Paradisi fiscali, sotto la lente 10mila miliardi custoditi in conti offshore Il Fatto Quotidiano Amazon, guerra con Google per i servizi cloud in Italia

Ossia le società come Google, Amazon, Apple che approfittano di paradisi fiscali europei, come l'Irlanda o l'Olanda per pagare poche tasse. E così ieri Amazon, in un lungo comunicato ricco di numeri ...

HABEMUS RECOVERY FUND – CONTE TIENE BOTTA, MERKEL E MACRON… RUTTE PIGLIA MA NON STRAVINCE

HABEMUS RECOVERY FUND – CONTE TIENE BOTTA, MERKEL E MACRON NON VOGLIONE ESSERE AFFOSSATI O AFFOSSATORI, RUTTE PIGLIA MA NON STRAVINCE All’Italia 209 mld/euro con i recovery fund. Bruxelles: dal dramma ...

Ossia le società come Google, Amazon, Apple che approfittano di paradisi fiscali europei, come l'Irlanda o l'Olanda per pagare poche tasse. E così ieri Amazon, in un lungo comunicato ricco di numeri ...HABEMUS RECOVERY FUND – CONTE TIENE BOTTA, MERKEL E MACRON NON VOGLIONE ESSERE AFFOSSATI O AFFOSSATORI, RUTTE PIGLIA MA NON STRAVINCE All’Italia 209 mld/euro con i recovery fund. Bruxelles: dal dramma ...