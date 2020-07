“Papà…”. Niccolò Zanardi, le parole sul padre fuori dall’ospedale: “Ecco come sta davvero” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se la speranza ha uno sguardo, in questo momento è negli occhi di Niccolò Zanardi, così simili a quelli del padre. Esce verso le sette di sera dalla porta a vetri scorrevoli del Centro di riabilitazione “Villa Beretta”, moderna appendice di una dimora storica ultracentenaria e della chiesetta dedicata a San Francesco d’Assisi e a San Michele Arcangelo che per le prossime settimane o mesi veglierà sul recupero del campione. Jeans a ginocchio e maglietta, Niccolò sorride, pallido, ma quasi allegro: “Papà sta bene, grazie. Insomma un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire”. Poi continua: “Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione, ed ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli parliamo» - Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli p... - ferrariant : Niccolò Zanardi: «Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo» - debora_ergas : RT @Corriere: Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli p... - LaStampa : Il figlio 21enne ha accompagnato Alex nella clinica per la riabilitazione a un mese dall’incidente: “Siamo riusciti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Papà…” Niccolò