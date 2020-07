Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, foto con Alfonso Signorini: "Il nostro Cupido" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nelle scorse ore, hanno deciso di abbandonare le assolate spiagge della Sicilia e la caotica Milano, per trascorrere qualche giorno in montagna e respirare un po' di aria pura. La coppia di innamorati, in queste ore, ha riabbracciato il loro 'Cupido', ovvero Alfonso Signorini, che li ha fortemente voluti come concorrenti alla scorsa edizione del 'Grande Fratello Vip'.Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, foto con Alfonso Signorini: "Il nostro Cupido" 22 luglio 2020 17:35. Leggi su blogo

