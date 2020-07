Pallacanestro Vigevano, Carlo Alberto Costanzo lascia dopo 40 anni: sarò il primo tifoso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vigevano, 22 luglio 2020 " Per oltre quarant'anni ha vissuto tra le mura del palasport di via Carducci. Prima giocatore, poi allenatore ed infine dirigente. Carlo Alberto Costanzo, 59 anni, per tutti "... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Pallacanestro Vigevano Pallacanestro Vigevano, Carlo Alberto Costanzo lascia dopo 40 anni: sarò il primo tifoso IL GIORNO Pallacanestro Vigevano, Carlo Alberto Costanzo lascia dopo 40 anni: sarò il primo tifoso

Vigevano, 22 luglio 2020 – Per oltre quarant'anni ha vissuto tra le mura del palasport di via Carducci. Prima giocatore, poi allenatore ed infine dirigente. Carlo Alberto Costanzo, 59 anni, per tutti ...

Cimeli storici all’asta Raccolti oltre 2mila euro

VIGEVANO Sono stati raccolti in tutto oltre 2mila euro con l’asta di beneficenza organizzata dal comitato Solidearietà che ha messo in palio i cimeli storici della Pallacanestro Vigevano e che si è co ...

Vigevano, 22 luglio 2020 – Per oltre quarant'anni ha vissuto tra le mura del palasport di via Carducci. Prima giocatore, poi allenatore ed infine dirigente. Carlo Alberto Costanzo, 59 anni, per tutti ...VIGEVANO Sono stati raccolti in tutto oltre 2mila euro con l’asta di beneficenza organizzata dal comitato Solidearietà che ha messo in palio i cimeli storici della Pallacanestro Vigevano e che si è co ...