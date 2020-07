Palinsesti Sky | Programmi, cinema e serie tv: i titoli per il 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky, come di consueto in questo periodo, rende noti i Palinsesti della prossima stagione televisiva. Qualche novità e alcuni grandi ritorni. La mappatura di Programmi nel dettaglio. In piena presentazione di Palinsesti televisivi, che segnano in qualche maniera il “mercato” degli esponenti del tubo catodico, i quali al pari di calciatori passano da una ‘squadra’ … L'articolo Palinsesti Sky Programmi, cinema e serie tv: i titoli per il 2021 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

