Paliano, furiosa rissa durante la movida: individuati e denunciati i protagonisti. Nei guai quattro giovani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una rissa che ha fatto parlare per giorni l’intero paese di Paliano e quelli limitrofi. Una rissa che vide coinvolti diversi giovani nel corso di una movida particolarmente accesa in una calda sera di di fine giugno. Tanto che lo stesso sindaco Alfieri scese in campo pubblicando su Facebook una dura nota ed anche un video in cui si vedeva chiaramente cosa era successo e chi erano i protagonisti. Ora sono stati identificati i “colpevoli” di quella rissa svoltasi in pieno centro storico, nei pressi di un bar molto frequentato e in mezzo a decine di altri ragazzi e ragazze, giovani e giovanissimi. I carabinieri, infatti, anche grazie a quelle immagini messe in rete dal Sindaco, hanno individuato e denunciato a piede ... Leggi su ilcorrieredellacitta

