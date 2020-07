Palermo, un intoppo per Felici: frattura del piede. Si complica la trattativa, situazione e dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) frattura del piede per l'under.Si complica la trattativa per il rientro di Mattia Felici al Palermo; da una parte il Lecce, proprietario del suo cartellino, potrebbe riprenderlo in considerazione nel caso in cui i giallorossi dovessero retrocedere in Serie B, dall’altra parte bisogna tenere in considerazione lo stato di salute del fantasista classe 2001, in quanto, l’attaccante protagonista di 4 reti in 25 presenze nella passata stagione, “si è procurato una frattura al quinto metatarso del piede destro a pochi giorni dal suo rientro a Lecce, che ha ottenuto il nulla osta dal club rosanero per fare allenare il giocatore (formalmente in prestito fino al 30 giugno, ma tornato alla base ai primi del mese)”, si legge ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, un intoppo per Felici: frattura del piede. Si complica la trattativa, situazione e dettagli - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Palermo. L’«under» si ferma. Un intoppo per #Felici: frattura del piede” - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo intoppo Palermo, un intoppo per Felici: frattura del piede. Si complica la trattativa, situazione e dettagli Mediagol.it Trapani, la grinta non è bastata: il nuovo caos societario affonda la squadra

E’ andata. A meno che nelle ultime tre giornate non si verifichino imprevedibili cataclismi, il Trapani è praticamente in serie C. Le residue speranze della formazione granata sono legate esclusivamen ...

Tangenti sull'appalto della "dorsale digitale", sentenza riformata: tre assolti in appello

Assolti in secondo grado dai reati di concussione e induzione indebita a promettere utilità. I giudici della prima sezione della corte d’Appello hanno scagionato Dario Lo Bosco, ex presidente di Rfi, ...

E’ andata. A meno che nelle ultime tre giornate non si verifichino imprevedibili cataclismi, il Trapani è praticamente in serie C. Le residue speranze della formazione granata sono legate esclusivamen ...Assolti in secondo grado dai reati di concussione e induzione indebita a promettere utilità. I giudici della prima sezione della corte d’Appello hanno scagionato Dario Lo Bosco, ex presidente di Rfi, ...