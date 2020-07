Palermo: minacce a sindaco di Carini, testa di capretto vicino casa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – minacce intimidatorie al sindaco di Carini (Palermo) al quale è stata recapitata una testa di capretto vicino al suo portone di casa, non davanti. Forse un modo per evitare di essere inquadrati dalle telecamere. E’ stato Monteleone a presentare denuncia ai carabinieri. Numerosi gli attestati di solidarietà. L'articolo Palermo: minacce a sindaco di Carini, testa di capretto vicino casa CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - Minacce intimidatorie al sindaco di Carini (Palermo) al quale è stata recapitata una testa di capretto vicino al suo portone di casa, non davanti. Forse un modo per evit ...

Sicilia, respinta mozione sfiducia a Musumeci

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - L’Assemblea regionale siciliana ha respinto, con 36 no e 24 sì, la mozione di sfiducia al governatore Nello Musumeci presentata dal M5S. In aula 60 deputati presenti. "Q ...

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - L'Assemblea regionale siciliana ha respinto, con 36 no e 24 sì, la mozione di sfiducia al governatore Nello Musumeci presentata dal M5S. In aula 60 deputati presenti.