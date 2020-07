Palermo, il ritiro senza contratto non convince: Marong valuta la proposta dei rosa. Ambro e Ficarrotta… (Di mercoledì 22 luglio 2020) "L’idea del ritiro senza contratto non alletta più di tanto i tre giocatori (ormai ex) del Palermo ai quali è stato proposto un periodo di prova".Apre così l'odierna edizione del Giornale di Sicilia. Mentre resta da capire chi sarà il nuovo allenatore vista la rescissione consensuale con rosario Pergolizzi - una scelta delicata che toccherà all'amministratore delegato Rinaldo Sagramola sotto gli occhi di una città intera divisa tra curiosità, diffidenza e la speranza -, il Palermo ha messo in atto la prima parte del piano: riconferma dei big e di una parte degli under. Poi, in attesa di poter entrare nel vivo del mercato, ha chiesto a qualche elemento della scorsa stagione, come Luca Ficarrotta, ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ritiro Gds: "Adesso il Palermo rischia di presentarsi in ritiro con meno di 15 calciatori. L'allenatore..." ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Il Matador in azzurro: Cavani-Napoli tra goal ed emozioni

Altre squadre "Eravamo in ritiro nel 2010, aspettavamo il contratto di Cavani ... I sigilli stagionali sono ancora 33, tra cui anche quello in casa del Palermo: l'8 gennaio 2012 il Barbera certifica l ...

Ragusa, uccise l’ex moglie: 75enne condannato all’ergastolo

L'omicidio è stato commesso l'11 ottobre del 2018. Accolta la richiesta formulata dall'accusa. La Corte d'Assise ha stabilito, inoltre, in un milione di euro complessivo il risarcimento che verrà sudd ...

Altre squadre "Eravamo in ritiro nel 2010, aspettavamo il contratto di Cavani ... I sigilli stagionali sono ancora 33, tra cui anche quello in casa del Palermo: l'8 gennaio 2012 il Barbera certifica l ...L'omicidio è stato commesso l'11 ottobre del 2018. Accolta la richiesta formulata dall'accusa. La Corte d'Assise ha stabilito, inoltre, in un milione di euro complessivo il risarcimento che verrà sudd ...