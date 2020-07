PAGELLE Parma Napoli: Kulusevski decisivo, super Insigne, male Allan VOTI (Di mercoledì 22 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Napoli Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Napoli, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Kulusevski FLOP: Allan VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Dermaku 6, Bruno Alves 6, Pezzella 6; Grassi 6 (62′ Barillà 6,5), Brugman 6,5, Kurtic 6 (75′ Iacoponi 6); Siligardi 6,5 (59′ Kulusevski 7), Caprari 6,5 (75′ Gervinho 6), Karamoh 5,5 (62′ Inglese 5,5). Allenatore: D’Aversa Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6, Koulibaly 5,5, Mario Rui ... Leggi su calcionews24

Il tabellino e le pagelle di Parma-Napoli 2-1, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ducali ottengono un successo importante per il morale ma anche in o ...Brutta partita, davvero brutta quella fra Parma e Napoli. Poche emozioni, un paio di rigori stiracchiati e poi il tempo che passa come se si guardasse una clessidra. Più che i migliori spiccano gli in ...