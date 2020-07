Ostia, amico di famiglia abusa di una bimba di 5 anni: arrestato romano di 32 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Avrebbe abusato di una bambina di 5 anni che il padre gli aveva affidato per per qualche ora. Il presunto autore è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Ostia . A quanto ricostruito l'... Leggi su leggo

