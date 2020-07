Orrore a Ostia, bimba di 5 anni stuprata: arrestato il vicino di casa romeno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Violenza sessuale nei confronti di una bimba di 5 anni. Con questa accusa gli agenti del commissariato di Ostia hanno arrestato un romeno di 32 anni residente a Ostia. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine coordinata dal pool specializzato della Procura di Roma. I genitori della bimba si fidavano del vicino di casa La vicenda ha avuto origine nel corso di un pomeriggio di fine giugno. In quell’occasione, il padre della vittima, per un imprevisto impegno di lavoro, ha affidato i due figli di 2 e 5 anni a un amico di famiglia. L’uomo è un vicino di ... Leggi su secoloditalia

Il presunto autore di una violenza sessuale nei confronti di una bimba di 5 anni è stato arrestato dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, in esecuzione dell’ ...

