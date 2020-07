Orologi di lusso, rapinatori napoletani scatenati tra Milano e il Roland Garros: 5 arresti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Due batterie di rapinatori napoletani, esperti in ‘scippi’ di Orologi di lusso, soprattutto Rolex, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia di Milano in sinergia con quella partenopea. rapinatori che avevano come base operativa le città di Milano e Parigi. In particolare, ieri mattina, i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato, a Napoli, su ordinanza del gip Anna Magelli, su richiesta della procuratrice aggiunta Laura Pedio e del sostituto procuratore Leonardo Lesti, tre persone, considerate specializzate nelle rapine di Orologi di valore in danno degli automobilisti. Le indagini hanno permesso di identificare un 49enne, un 33enne e un 31enne, ritenuti responsabili di una ... Leggi su anteprima24

