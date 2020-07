Orlando Bloom si è tatuato il nome dell’amato cane Mighty sul cuore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Orlando Bloom purtroppo ha avuto la triste conferma: l’amato cagnolino Mighty è morto. L’attore, 43 anni, aveva lanciato un accorato appello una settimana fa: «È scomparso, il mio cuore è spezzato. Aiutatemi a ritrovarlo, offro una ricompensa». Ma dopo giorni e giorni di ricerche, Bloom ha fatto sapere che non c’erano più speranze: «Sono sicuro che mi abbia osservato da lassù mentre fischiavo in ogni cortile (per cercarlo), sapeva che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno. Era sicuramente una connessione divina. Mi dispiace». E ancora: «Ho pianto più di quanto credevo fosse possibile». View this post on Instagram Leggi su vanityfair

Radio105 : 'Dopo 7 giorni di ricerche dall'alba al tramonto e nelle ore piccole, oggi, il settimo giorno, abbiamo ritrovato il… - 3cinematographe : Orlando Bloom: il commovente post d'addio ed il tatuaggio per il cane morto #OrlandoBloom - marsurprise : RT @waldurfs: orlando bloom no orlandoverso - haz_ram : Aspiro a tatuarme el nombre de mi pug como Orlando Bloom. ???? - roseskieran : Sì però Orlando Bloom che per andare a farsi il tatuaggio va con una semplice bandana invece che con la mascherina...... -