"Ora voglio vedere chi mi sposta da Palazzo Chigi". Conte si blinda: il dietro le quinte che aizza Di Maio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giuseppe Conte, stando anche a quanto ammesso da Giorgia Meloni, ha portato a casa un grande risultato. Il braccio di ferro sul Recovery Fund, nonostante potesse andare anche meglio, si è dimostrato un fatto senza precedenti: l'Ue sborserà aiuti a fondo perduto ai paesi in difficoltà a causa del coronavirus. Un successo che Conte ha tutte le intenzioni di cavalcare. "Quei 200 miliardi di euro - scrive in un retroscena sul Giornale Augusto Minzolini - equivalgano al biglietto vincente di una lotteria". "Ora - sono le parole consegnate ai suoi collaboratori - voglio vedere chi mi sposta da Palazzo Chigi?!". Una frecciatina a Luigi Di Maio che in questi tempi ha lanciato messagi di sostituzione del premier? Può darsi. ... Leggi su liberoquotidiano

