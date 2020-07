Ora si può guardare lo sport su Twitch (Di mercoledì 22 luglio 2020) La piattaforma di live streaming di Amazon, Twitch, ha inserito tra le sue categorie una nuova dedicata interamente alle trasmissioni sportive. Fin da quando è nata la piattaforma ha sempre avuto un rapporto difficile con le trasmissioni sportive. E alcuni streamer hanno provato trasmettere illegalmente gli avvenimenti sportivi ospitati dalle emittenti televisive pay per view. Twitch però ha sempre preso provvedimenti punendo chi, per esempio, fingeva di giocare al videogioco di football americano Madden ma che in realtà trasmetteva la finale del Superbowl, o chi come Aj Lester è riuscito a trasmettere l’intero incontro di arti marziali miste tra Max Holloway e Jose Aldo fingendo di giocare al videogioco ufficiale Ufc2018. La nuova categoria ... Leggi su wired

