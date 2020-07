Onore a Chiara Ferragni, testimonial delle vacanze d’arte in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) I Ferragnez continuano a stupire, e nel bene. Che piaccia o meno, questa coppia social sta dando dal lockdown, prova di grande sensibilità e intelligenza. Oltre che un buonissimo esempio. Dopo la donazione di 100mila euro e la campagna social che ha permesso di costruire in tempi record un reparto di terapia intensiva al San Raffaele, dopo i bellissimi e suggestivi concerti dal balcone, dopo l’impegno in prima persona alla campagna Milanoaiuta per sostenere le famiglie in difficoltà, adesso arrivano le vacanze alternative e culturali. A fronte della miriade di showgirl, influencer, vip che postano foto di bikini al sole, in quel di Sardegna, Ibiza, Costiera Amalfitana, o Versilia, tanto per citare i posti più gettonati, impegnate esclusivamente ad abbronzarsi o a destreggiarsi in tuffi dagli splendidi yacht, Fedez e Chiara ... Leggi su dilei

chiara_sciva : RT @patriziaeraldi1: @aydan_m_ @canyaman1989 @ozgecangurel Perché così deve Essere !!????#BayYanlis è un progetto che sta conquistando il mon… - tuolumne76 : Brava Chiara #Ferragni, ora si ragiona! Rendere omaggio a un artista come Teomondo Scrofalo ti fa onore. #Uffizi… - giuseppecorona : @AntonioDNA67 @soniabetz1 Come si permettere questo qui ad offendere Topolino? È un settimanale molto serio ed auto… - wendyccj : RT @Lilibethrss: @Fedez Oltre alla difesa di Chiara, quello che scrivi ora ti fa onore e conferma la tua correttezza. Avresti potuto approf… - Lilibethrss : @Fedez Oltre alla difesa di Chiara, quello che scrivi ora ti fa onore e conferma la tua correttezza. Avresti potuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Onore Chiara Onore a Chiara Ferragni, testimonial delle vacanze d’arte in Italia DiLei Niklas Dorsch: ecco chi è il nuovo fidanzato di Chiara Nasti

Niklas Dorsch è un calciatore tedesco di grande successo. Inoltre nell’estate 2020 si è fidanzato con l’influecer napoletana Chiara Nasti. Il calcio, i tatuaggi e le donne sembrano essere tre cose che ...

Tour dei Ferragnez nel Salento: «Mai stata prima, giornata meravigliosa»

Se è vero, come sostengono alcuni studi di marketing, che ogni post sui social di Chiara Ferragni ha un valore di 52mila euro, allora la influencer ha appena fatto un regalo milionario al Salento. Dec ...

Niklas Dorsch è un calciatore tedesco di grande successo. Inoltre nell’estate 2020 si è fidanzato con l’influecer napoletana Chiara Nasti. Il calcio, i tatuaggi e le donne sembrano essere tre cose che ...Se è vero, come sostengono alcuni studi di marketing, che ogni post sui social di Chiara Ferragni ha un valore di 52mila euro, allora la influencer ha appena fatto un regalo milionario al Salento. Dec ...