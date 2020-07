Onofri su Under: "In Italia non ha dimostrato ma Giuntoli ha la vista lunga" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azzurro Cengiz Under a Radio Kiss Kiss Napoli: "Under al Napoli? A me piace molto, potenzialmente non ha dimostrato in Italia ma io sono convinto c ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Onofri Under Onofri: 'Napoli, prendilo: ti darà un futuro roseo rispetto a Milik. Under altro acquisto da fare' AreaNapoli.it Onofri su Under: "In Italia non ha dimostrato ma Giuntoli ha la vista lunga"

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azzurro Cengiz Under a Radio Kiss Kiss Napoli. Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azz ...

Onofri: "Napoli, prendilo: ti darà un futuro roseo rispetto a Milik. Under altro acquisto da fare"

Claudio Onofri, allenatore, a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha parlato dell'operazione Osimhen: "E' uno di quei giocatori che può darti un futuro roseo rispetto a Milik. Insieme a Mertens ...

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azzurro Cengiz Under a Radio Kiss Kiss Napoli. Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azz ...Claudio Onofri, allenatore, a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha parlato dell'operazione Osimhen: "E' uno di quei giocatori che può darti un futuro roseo rispetto a Milik. Insieme a Mertens ...