One Direction di nuovo insieme: la band torna su Instagram, la scelta di Zayn (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tremate, tremate…gli One Direction sono tornati! Ebbene sì: dopo alcuni anni in silenzio, dovuti alla lunga pausa che la band si è concessa, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan sono riapparsi tutti insieme sul profilo Instagram del gruppo, che ad oggi conta quasi 20 milioni di follower. Il motivo di questa reunion … L'articolo One Direction di nuovo insieme: la band torna su Instagram, la scelta di Zayn proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MarcoMoriniTW : Tutti pronti al #OneDirection2020? Il 23 luglio si avvicina e in occasione del decimo anniversario dei ragazzi da… - team_world : ?? 23 luglio 2010 - 23 luglio 2020 ?? 10 anni che non dimenticheremo e ad alimentare i ricordi ci penserà un sito i… - abbracciamijoel : Domani tornano i One Direction e sono felice per me saranno sempre le persone più importanti della mia vita sono st… - H4BITTT : gli one direction hanno detto sai che c'è? salviamo il 2020 di questi stronzi - giorgiaaasss : RT @sunsshinelou: ci pensate se Liam non si fosse presentato una seconda volta a xfactor gli one direction non ci sarebbero mai stati -