Omicidio Cerciello, Elder ha tentato il suicidio più volte: l’ultima con la roulette russa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha tentato più volte di suicidarsi, l’ultima con la roulette russa. È arrivato a dormire con la pistola, una calibro 32. Ha un «rapporto ossessivo con le armi». Ma nonostante tutti questi elementi è «imputabile». Finnegan Lee Elder, accusato dell’Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, secondo i periti della procura di Roma era capace di intendere e di volere quella notte in cui, il 26 luglio scorso, il carabiniere muore, accoltellato per 11 volte a pochi passi da piazza Cavour. Sono i nuovi elementi sulla personalità del ventenne californiano, accusato dell’Omicidio di Cerciello Rega insieme al coetaneo Gabriel Natale Hjorth, ed ... Leggi su open.online

Wiki_Vic : @NiccoloZancan Ci sarebbe anche Cerciello, perchè se i Carabinieri quella sera non avessero compiuto un'azione deli… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Omicidio Cerciello. La rabbia irrefrenabile descritta dai periti non rende Finnegan non imputabile - Affaritaliani : Omicidio Cerciello Rega, in aula i due studenti americani - FarodiRoma : Omicidio Cerciello. La rabbia irrefrenabile descritta dai periti non rende Finnegan non imputabile - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Cerciello Rega, i periti: “Elder tentò la roulette russa con una calibro 32” -