Oltre il ridicolo: supermercato ritira dagli scaffali il cibo con i marchi ritenuti “razzisti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continua la cosiddetta (paradossale) guerra culturale contro gli stereotipi ritenuti razzisti e coinvolge di tutto, dalla frutta alle bevande. Si sta Oltrepassando la soglia del ridicolo, iniziata con la “cancellazione” di un capolavoro come Via col Vento. I nomi delle confezioni considerati “razzisti” Sotto accusa finisce anche Trader Joe’s, la catena di supermercati nata in California e specializzata in cibo fresco, bio. Sono i negozi di riferimento nei quartieri più cool delle città americane. Per togliersi dalle polemiche annuncia che cambierà le confezioni e i nomi, dati alla sua linea di cibi etnici. Questo a causa di una petizione, lanciata da uno studente di liceo californiano, che le bollava di “razzismo”. Pure l’etichetta della cucina ... Leggi su secoloditalia

"E' interessante questa concezione di diritti ereditari legata agli edifici... I valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri dove il partito veniva ospitato.

