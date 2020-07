Nuovo trailer FIFA 21 imminente, pronta presentazione del 23 luglio: cosa aspettarsi? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono sostanzialmente ore quelle che separano i fan dal Nuovo trailer di FIFA 21. Il titolo calcistico di Electronic Arts si appresta a dare il via alla marcia d'avvicinamento che lo porterà sugli scaffali a cavallo dei mesi di settembre e ottobre di quest'anno. Una marcia che, come ormai prassi per il publisher, sarà costellata di micro eventi che avranno la funzione di svelare a piccole dosi tutte le feature del Nuovo capitolo. E sarà chiaramente un Nuovo episodio chiamato a fare grandi cose, considerando l'enormità degli utenti che compongono la community. E gli introiti arrivati nelle casse di Electronic Arts grazie alle microtransazioni delle modalità Ultimate Team di FIFA 20 e Madden NFL 20 richiedono sforzi importanti. E il ... Leggi su optimagazine

Ormai lo sapete, protagonisti della serie sono un uomo che non crede nell’amore e una donna che invece ci crede troppo. Tra i due è stato litigio al primo sguardo ma hanno deciso di aiutarsi a vicenda ...

The Kissing Booth 2 sta per arrivare su Netflix

Disponibile dal 24 luglio, il colosso di streaming ha diffuso il nuovo trailer del sequel che ci catapulterà in una nuova avventura amorosa. Basato sul secondo romanzo di Beth Reekles, in libreria dal ...

