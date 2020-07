Nuovo ponte Morandi, il 3 agosto l’inaugurazione: ecco come si chiamerà (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ tutto pronto per l’inaugurazione del Nuovo ponte Morandi. Il grande evento ci sarà il 3 agosto, andiamo a vedere come si chiamaerà. Sono quasi passati due anni dalla tragedia del ponte Morandi. Infatti il 14 agosto del 2018, il ponte crollò parzialmente durante una giornata piovosa, provocando 43 morti ed 11 feriti. Una tragedia … L'articolo Nuovo ponte Morandi, il 3 agosto l’inaugurazione: ecco come si chiamerà proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - matteosalvinimi : GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnic… - carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - tg2rai : A 2 anni dal crollo del viadotto #Morandi, #Genova sta per avere di nuovo il suo ponte. Sarà inaugurato il 3 agosto - annabelladellac : @FiorellaMannoia E solidarietà X i liguri X l’indecenza da chi come ministro fa passerella sul nuovo ponte e dice c… -