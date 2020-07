Nuove scintille Usa-Cina mandano in rosso le Borse. Milano giù (-0,6%) coi petroliferi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Brusca frenata dei listini dopo la rapida escalation delle tensioni tra le due superpotenze sul “caso” dell’ambasciata di Houston, ma pesano anche i casi Covid nel mondo. L’euro si mantiene sopra 1,15 dollari mentre il petrolio perde quota Leggi su ilsole24ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 lug - Seduta nervosa, terminata in rosso, per le Borse europee, sulla scia delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina, del continuo aumento dei contagi ...