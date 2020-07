Nuove offerte Vodafone: smartphone da 0,99 al mese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle ultime ore, Vodafone ha introdotto una nuova promozione riguardante la possibilità di acquistare smartphone del brand Huawei presso alcuni venditori selezionati. I device in questione sono P40 Lite 5g, Y5p e Y6p, disponibili fisicamente presso gli store dell’operatore telefonico. Vodafone si è apprestata ad avvisare i clienti, però, dell’impossibilità di utilizzare i servizi Google sui dispositivi marchiati Huawei. Infatti, su tutti gli smarphone del brand possono essere utilizzati solo i Huawei Mobile Services. I dispositivi in promozione Ma quali sono le modalità di acquisto? Bisogna in ogni caso anticipare 49,99 euro per modalità di pagamento con addebito su conto corrente, e 59,99 con addebito su conto bancario. Huawei Y5p: il dispositivo potrà essere ... Leggi su quotidianpost

mirellaliuzzi : Occorre cogliere, oggi più che mai, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. È questo l’obiettivo del DL… - DirittoBancario : WebSeminar DB 06/10 - La Funzione di Compliance - Le Nuove Linee guida ESMA Info: - cerucrazia : RT @sa_cantone: Da MIE fonti (ognuno ha le sue): #Szoboszlai è un nuovo giocatore del #Milan. L'accordo è stato raggiunto con #Rangnick due… - 88Buzzo : RT @sa_cantone: Da MIE fonti (ognuno ha le sue): #Szoboszlai è un nuovo giocatore del #Milan. L'accordo è stato raggiunto con #Rangnick due… - Municipia_Spa : Per i Comuni è il momento di ripensare il #marketing territoriale, creare nuove offerte per superare barriere di li… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove offerte PlayStation Store: nuove offerte sui giochi PS4, sconti anche su titoli recenti Multiplayer.it Cosa hanno in comune Galaxy Note 20 Ultra e Xbox? Risponde un nuovo rumor

Samsung Galaxy Note 20 Ultra è protagonista di un nuovo corposo rumor che da un lato riassume dettagliatamente le caratteristiche tecniche dello smartphone (in larga parte emerse in precedenza) e lo m ...

Un nuovo ecosistema del lavoro per non impoverire il mezzogiorno

Con un post su Facebook pubblicato a fine settembre 2019 veniva data dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la notizia del raggiungimento di quota 1 milione e 400mila residenti a Milano. Un traguardo r ...

Samsung Galaxy Note 20 Ultra è protagonista di un nuovo corposo rumor che da un lato riassume dettagliatamente le caratteristiche tecniche dello smartphone (in larga parte emerse in precedenza) e lo m ...Con un post su Facebook pubblicato a fine settembre 2019 veniva data dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la notizia del raggiungimento di quota 1 milione e 400mila residenti a Milano. Un traguardo r ...