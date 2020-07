Notte Rosa sì, corteo del Due Agosto a Bologna no: un paradosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) di Onide Donati* Sono un po' riminese, per residenza, e un po' bolognese, per vita professionale,. Sarà per queste mie origini che durante i tre mesi di lockdown spesso mi sono domandato: ci sarà la ... Leggi su globalist

Notte Rosa sì, corteo del Due Agosto a Bologna no: un paradosso

Sono un po' riminese (per residenza) e un po' bolognese (per vita professionale). Sarà per queste mie origini che durante i tre mesi di lockdown spesso mi sono domandato: ci sarà la Notte Rosa quest'e ...

A Cesenatico la "Notte Rosa", inedita ad agosto e senza concertone, quest'anno promette un nuovo modo di fare festa. Al ...